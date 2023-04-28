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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن انسحاب الزمالك من السوبر أمام الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة انسحاب الزمالك من بطولة السوبر المصري اعتراضا علي إمكانية مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي قي المباراة .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الزمالك قرر السفر للإمارات يوم ٢ مايو المقبل أي قبل المباراة ب ٣ أيام مشددا أن اوسوريو المدير الفني للزمالك فرض حالة من الهدوء داخل الفريق .

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وأضاف شوبير أن اوسوريو ابعد اللاعبين عن كل ما يثار حاليا بشأن امكانيه الانسحاب كما أنه فرض حاله من الانظباط والالتزام داخل الفريق الأول .

 

وتابع شوبير أن اوسوريو يرغب في الحفاظ علي تركيز وهدوء اللاعبين قبل تلك المباراة الهامة أمام الأهلي. 

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