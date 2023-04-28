صداع بدون داع|تعليق ساخر من مدحت شلبي على مشاركة كهربا أمام الزمالك

علق الإعلامي مدحت شلبي على أزمة مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي في مباراة السوبر أمام الزمالك .

وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ٢ أن كهربا تسبب في اثاره أزمة بدون “ اي داعي ” مشددا أن الالتزام بالقواعد أمر ضروري وتصرف كهربا ورط الأهلي في ازمه كبري .

وتابع مدحت شلبي قائلا “ كهربا عمل لينا صداع بدون أي داعي ”

واضاف مدحت شلبي أن طبيعه عمل لجنه الاستئناف تطلب وقت طويل قبل اتخاذ القرار المناسب مشددا أن تأجيل النظر في تظلم كهربا ضد قرار لجنه الانظباط قرار منطقي وطبيعي

وتابع أن كهربا من حقه في هذه الحاله المشاركه في بطوله السوبر أمام الزمالك مشددا أن حاله كهرب تختلف تماما عن كل حدث من قبل مع أمام عاشور نجم الزمالك السابق

وأكمل أن الزمالك وقتها ارسل التظلم عقب انتهاء الوقت المتاح له مما ادي لعدم النظر في التظلم