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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب صادم بشأن استبعاد إمام عاشور من المشاركة مع ميتدلاند.. شوبير يكشف

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر غياب أمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي عن المشاركه مع الفريق .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن امام عاشور غائب عن المشاركه مع الفريق منذ فتره مما أثار التساؤلات عن سر استبعاده خاصه في ظل تردد أنباء عن قرب انضمامه للأهلي .

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وأضاف شوبير أن أمام عاشور يعاني من اصابه وهي عباره عن شد بسيط في العضله الخلفية .

 

وتابع أن أمام عاشور يتعافي من الاصابه ثم سيعود للمشاركه بشكل طبيعي مع الفريق.

 

وأكمل شوبير أن أمام عاشور يقدم مستوي جيد مع فريقه الحالي ويعد أحد العناصر الاساسيه به.

 

 

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