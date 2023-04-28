أول رد فعل من خالد الغندور عقب فوز طائرة الزمالك أمام الأهلي

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لفريق الكرة الطائره عقب الفوز أمام الأهلي .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"مبروك للزمالك الفوز علي النادي الاهلي في اولي مباريات نهائي كاس مصر".



نجح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد مصطفى عاشور، في الفوز على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا محمد مصيلحي بنتيجة 3-2، في أول لقاءات نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

واستطاع الفارس الأبيض التقدم بالشوط الأول بنتيجة 25-22، قبل أن يعدل المارد الأحمر من أوضاعه ويحصد الشوطين الثاني والثالث بنتيجة "25-16، 25-23"، ثم حقق الزمالك ريمونتادا قوية بحصده للشوط الرابع بنتيجة 25-23، قبل أن يخطف الشوط الخامس بنتيجة 18-16.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على الصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة الرياضي تفوقا من جانب أحمد يوسف لاعب مركز 4 بالزمالك والذي قدم أداء مميزًا خلال المواجهة التي استمرت لما يقارب الساعتين والنصف من اللعب.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجددًا مساء غد الجمعة في ثاني لقاءات النهائي الذي يقام بنظام البلاي أوف "الأفضل من 3".

ويحتاج أبناء القلعة البيضاء لتحقيق فوز وحيد من لقاءين متبقيين حيث يتوج الفريق الفائز بمواجهتين من أصل 3 بكأس البطولة.

فيما يأمل الشياطين الحمر في تحقيق الفوز مساء غد الجمعة قبل اللجوء لمباراة فاصلة مساء الأحد المقبل.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.