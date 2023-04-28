تواصل مع مسئول الاستئناف.. شوبير يصدم الزمالك بشأن مشاركة كهربا

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الأهلي من المشاركه في بطوله السوبر المصري أمام الزمالك .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاهلي تقدم بتظلم علي قرار لجنه الانظباط بإيقاف كهربا ١٢ مباراة وقررت لجنه الاستئناف النظر في التظلم عقب مباراة السوبر .

وأضاف شوبير أن قرار الاستئناف يوقف قرار ايقاف كهربا وأصبح من حق كهربا المشاركه في بطوله السوبر أمام الزمالك .

وتابع شوبير أنه تواصل مع أحد كبار مسؤولي لجنه الاستئناف واكد له احقيه كهربا في المشاركه في بطولة السوبر المصري .

وأكمل شوبير أن كهربا سيشارك في المباراة بشكل طبيعي .

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الزمالك يوم ٥ مايو علي ملعب محمد بن زايد بالامارات قي مباراة السوبر المصري .