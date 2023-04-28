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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

صدى البلد

يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، التي تقام مساء غدا في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا في الواحدة ظهر اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة) بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة البعثة في مدينة الدار البيضاء.

ويحضر الاجتماع الفني من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز وعمرو محسب إداريا الفريق.

ويتواجد في الاجتماع وفد «كاف» ومراقب وحكم المباراة، بالإضافة إلى مسؤولي نادي الرجاء المغربي، وذلك للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.
 

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