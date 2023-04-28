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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. مصرع شخصين في سقوط سيارة بنهر النيل

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما غرقا في نهر النيل إثر سقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية نيلية أثناء العبور من البر الغربي للشرقي للنهر بمركز أبوقرقاص بجنوب المنيا 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص بسقوط سيارة ربع نقل من أعلي معدية نيلية أثناء العبورها من البر الغربي للشرقي.


بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري تبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمود . ت 35 عاما، سائق وعمر . ف 40 عاما مزارع يقيمان بإحدى قرى شرق النيل في مركز أبو قرقاص.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين وتم الدفع بلودر لسحب السيارة من نهر النيل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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