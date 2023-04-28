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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط 21 صاروخا ومسيّرتين.. إعلان عاجل من الدفاعات الأوكرانية

إسقاط 21 صاروخ ومسيّرتين..
إسقاط 21 صاروخ ومسيّرتين.. إعلان عاجل من الدفاعات الأوكرانية

أعلنت الدفاعات الأوكرانية اليوم الجمعة، إنها أسقطت 21 صاروخا روسيا وطائرتين مسيّرتين خلال الليل، في أحدث موجة من الضربات الروسية القاتلة استهدفت العاصمة كييف والكثير من المدن الأخرى.

 

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، أن «الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 صاروخا من أصل 23 وطائرتين مسيّرتين»، قائلة إن روسيا  أطلقت الذخائر من قاذفات تو-95 الاستراتيجية، وفق وكالة «فرانس برس».

 

وأفادت وسائل إعلام ومسؤولون أن روسيا هاجمت مدنا في مناطق أوكرانية متفرقة تشكل قوسا كبيرا يمتد من العاصمة كييف إلى وسط وجنوب البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وقتل شخصان على الأقل.

 

وقال بوريس فيلاتوف رئيس بلدية مدينة دنيبرو بوسط البلاد على تلغرام "قتلت شابة وطفل في الثالثة من العمر" ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

 

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي النيران مشتعلة في مبنى سكني في مدينة أومان بوسط البلاد.

 

كما هزت الانفجارات كييف حيث دوت صفارات الإنذار ووردت تقارير عن انفجارات في شتى أنحاء البلاد، وفقا لوكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء وتقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ولم ترد تفاصيل عن وقوع أضرار أو إصابات أو الأهداف التي أصيبت خلال القصف في كييف.

 وقالت الإدارة العسكرية بالمدينة إن الوحدات المضادة للطائرات تعمل.

فيما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 صاروخا من أصل 23 وطائرتين مسيّرتين"، قائلة إن روسيا "الدولة الإرهابية" أطلقت الذخائر من قاذفات تو-95 الاستراتيجية.

 

وذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن أنباء عن وقوع انفجارات وردت أيضا من دنيبرو وكريمنتشوك وبولتافا بوسط أوكرانيا وميكولايف في الجنوب بعد منتصف الليل.

 

ونقلت الوكالة عن روايات على تطبيق تلغرام للمراسلة أن أجساما مجهولة شوهدت في السماء وهي تتجه إلى غرب البلاد أيضا.

 

وتأتي الهجمات بعد يوم من إعلان الكرملين ترحيبه بأي شيء قد يساهم في تقريب نهاية الصراع في أوكرانيا، وذلك في إشارة إلى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء.

 

وكانت تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيسان منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي.

 

لكن الكرملين قال إنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق أهداف "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

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