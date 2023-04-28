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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسميا.. موعد صرف معاش شهر مايو بالزيادة|حالات تحصل على معاشين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبدأ صرف معاش شهر مايو 2023 بالزيادة الجديدة، صباح يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023، من خلال جميع منافذ الصرف من ماكينات الصراف الآلي بمختلف البنوك ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي  وماكينات فوري.

 

موعد صرف معاش شهر مايو 2023، ينتظره أصحاب المعاشات ، الذين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن بالاضافة الى اسرهم الذين يستفيدون أيضا من المعاشات .

وانتهت الجهات المعنية من وضع الاستعدادات اللازمة للبدء فى صرف معاش شهر مايو ٢٠٢٣، حيث ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، جميع الاستعدادات اللازمة لتيسير عملية صرف معاش شهر مايو 2023، وتوفير مستحقات أصحاب المعاشات البالغ عددهم ما يقرب من  11 مليونا.

 

وكان شهر أبريل قد شهد تطبيق زيادة المعاشات التى استفاد منها 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات وأسرهم، حيث ينتظر الجميع بداية الشهر حتى يستطيعوا شراء احتياجاتهم عقب صرف معاش شهر مايو 2023.

 

وتستعد الآن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لإجراءات صرف معاش شهر مايو 2023 بالزيادة الجديدة، هذا بالإضافة إلى استعدادات مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وفروع البنوك الأخرى لوضع خطة تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل دوري.

ومع قدوم بداية كل شهر، يكثر البحث على محرك البحث جوجل عن أى تفاصيل أو قرارات جديدة تخص المعاشات التى يستفيد منها 11 مليون مواطن، إضافة إلى أسرهم.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار موعد صرف معاش شهر أبريل خلال إجازة عيد الفطر، متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15%، من خلال ماكينات الصرف الآلي “atm”، لمن تخلفوا عن الصرف خلال الأيام الماضية.

وحول الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم جميع التيسيرات وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين اثناء موعد  صرف معاش شهر أبريل 2023 ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

من جانب آخر، تتابع  الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، استمرار صرف معاش شهر أبريل 2023، لنحو 11 مليون مستحق تقريبا من خلال جميع منافذ الصرف وقامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بصرف معاش شهر أبريل بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستفيد منها نحو 11 مليون مواطن.

طرق صرف المعاشات 

  1. صرف المعاش  من خلال ماكينات الصرافة الآلي لجميع البنوك ومكاتب البريد.
  2. صرف  المعاش من خلال منافذ شركة فوري.
  3. من خلال استخدامات المحافظ الإلكترونية لصرف المعاش.
  4. يسمح بتحويل المعاش على المحافظ الإلكترونية للهواتف الذكية ويمكن استخدامها كالاتي:
  • إجراء عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.
  • استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات، مثل "السحب النقدي والتحويل".
  • سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات التى سيتخذها المواطن، أنه حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السرى يتم اتخاذ عدد من الإجراءات، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى، موضحة عبر موقعها الإلكتروني أنه لا بدّ من القيام بـ 3 إجراءات لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية من خلال الآتي:

  • يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدورى المستحق على الحساب الجارى إذا رغب القائم بالصرف صرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.
  • يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدورى على بطاقة ميزة فى حالة الرغبة فى صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.
  • يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

كما أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، حيث يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل - إلى جانب بيانات الرقم التأميني - بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فى وقت سابق، تفاصيل الزيادة الجديدة، حيث بلغ الحد الأدنى 170 جنيها، والحد الأقصى  1635 جنيها، كما  أن عدد المستفيدين من تلك الزيادة يصل إلى حوالي 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية بلغت نحو 55 مليار جنيه سنويًا.

قيمة زيادة المعاشات

  • معاش 1000 جنيه يصل إلى 1300 جنيه 2023.
  • معاش  2000 جنيه، يصل إلى 2300 جنيه 2023.
  • معاش  3200 جنيه، يصل إلى 3500 جنيه 2023.
  • معاش   4000 جنيه، يصل إلى 4300 جنيه 2023.
  • معاش   5000 جنيه يصل إلى 5300 جنيه .
  • معاش  6000 جنيه يصل إلى 6300 جنيه .

مزايا قانون التأمينات والمعاشات الجديد

توجد عدة مزايا فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حيث منح المؤمن عليهم أصحاب المعاشات، وتم وضع شروط عند  خروج المؤمن عليه على المعاش المبكر، والتى يستفيد منها جميع أطراف العلاقة التأمينية سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

 كيف تحصل على معاش إضافي؟ 

هناك حالات يسمح لها بالحصول على معاش إضافي كما حددها القانون الجديد .

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التي يحق فيها لأصحاب المعاشات الحصول على معاش إضافي، حيث نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

تؤدى الاشتراكات الشهريـة على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

 

صرف معاش شهر مايو البريد اصحاب المعاشات

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