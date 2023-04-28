عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ذهبيتان وبرونزية لطلاب جامعة القناة بالمهرجان الرياضي الأول

صدى البلد

 شارك طلاب جامعة قناة السويس في المهرجان الرياضي الأول لجامعات مدن القناة والدلتا ؛ والذي استضافته جامعة سيناء بفرع العريش إحتفالاً بالذكرى 41 لعيد تحرير سيناء، تحت شعار "سيناء أولاً "، وهو ما يحمل رسالة تعكس استقرار الأوضاع واستمرار التنمية على أرض سيناء الغالية ، جاء ذلك وفقاً لتصريحات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تعقيباً على مشاركة 27 طالب وطالبة بفاعليات المهرجان.

محافظ الإسماعيلية يؤكد جاهزية الصوامع لاستقبال محصول القمح لهذا العام

 

هذا وبعث " مندور "  برقية تهنئة لطلابه المشاركين ، حيث إستطاع فريقي كرة السلة وتنس الطاولة أقتناص ميداليتين ذهبيبتين مُتقدمين على 8 جامعات مشاركة ، كما حصل فريق كرة القدم على الميدالية البرونزية والمركز الثالث .

كما أعرب الدكتور  ناصر مندور عن بالغ سعادته لإقامة المهرجان على أرض سيناء ، مؤكداً سعادة الطلاب وحرصهم على المشاركة وشعورهم  بأهمية أن يكونوا جزءًا من هذه الإحتفالية .

فيما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الهدف من المهرجان ؛ غرس الوعي لدى طلاب الجامعات والتعرف على التضحيات والجهود التي قدمها أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية لإعادة الأمن والأمان والإستقرار إلى هذا الجزء العزيز من أرض مصر، خاصة فى ظل الإهتمام البالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي و القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية  أن فعاليات المهرجان تضمن العديد من الأنشطة والمسابقات الطلابية بين طلاب الجامعات المُشاركة، والتى شملت منافسات فى تنس الطاولة والطائرة والسلة وكرة القدم، مُعلناً عن تميز جامعة قناة السويس وحصدها لجوائز المهرجان الذى شارك به 250 طالب وطالبة على مدار يومين.

بينما أشار الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن الإفتتاح  شهد حضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، ومحمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء.

ومن قلب الحدث - قال الدكتور أحمد الديب منسق الملتقى أن الإحتفال الذى شهد حضور عدد من الوزراء؛ يعكس كيف أصبح التواصل والتحاور بين الوزراء والشباب فعال فى ظل تبنى القيادة السياسية لقضايا الشباب والثقة التامة فى قدراتهم التى تُمكنهم من المساهمة فى بناء التنمية .

رافق الطلاب فريق العمل بالإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي و السيدة دينا حسني إدارة النشاط الرياضي .

IMG-20230428-WA0011
IMG-20230428-WA0011
IMG-20230428-WA0013
IMG-20230428-WA0013
IMG-20230428-WA0012
IMG-20230428-WA0012
IMG-20230428-WA0010
IMG-20230428-WA0010
IMG-20230428-WA0014
IMG-20230428-WA0014
IMG-20230428-WA0007
IMG-20230428-WA0007
IMG-20230428-WA0003
IMG-20230428-WA0003
جامعة قناة السويس الاسماعيلية وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

تبادل إطلاق نيران.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة آخر في الجيزة

محامي عروس طنطا: تقرير الطب الشرعي أيد عذريتها

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

قرار عاجل من المحكمة بعد تشويه وجه ملكة جمال الوراق بـ25 غرزة.. صور

موضوعات متعلقة

مشروعات بـ610 مليارات جنيه.. مدبولي يقدم عرضا حول محاور التنمية بسيناء منذ 2014

تنمية سيناء.. ملحمة من الألم والبناء نفذتها الحكومة في 9 سنوات

اعتماد لجنة مؤقتة لنادي الهجن بشمال سيناء

99 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج تفتح لك أوسع أبواب الرزق رددها حتى الفجر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. يفتح الأبواب المغلقة ويفك الكروب ويشرح الصدر

دعاء المطر .. يفتح لك أبواب الخيرات ويفك الكروب

دعاء المطر .. 3 كلمات نبوية تفتح لك الأبواب المغلقة

تفاصيل 9 ورش بمعرض الكتاب للنهوض بصناعة النشر في ظل التطور الرقمي

ترشيحاتنا

أخبار التعليم.. إجراءات عاجلة بالمدارس استعدادا للامتحانات وقرار جديد بشأن سؤال التعبير بالثانوية العامة

في أول أيام التوقيت الصيفي .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أحمر وأبيض.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

وفاة شقيق رئيس هيئة النيابة الإدارية .. والمجلس الأعلى ينعيه

كيف قاوم الإسلام الفقر وحاصره؟ بالعمل والزكاة والصدقات

الكرملين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء مولدوفا بمنع بوتين من دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسر فرحتها يوم زفافها | هجوم لاذع على ماكيير شهير بسبب عروسة

علامة للإصابة بأمراض خطيرة.. احترس من تنميل القدمين

سعر صادم لفستان نادين نجيم الجريء| لن تتوقع

أسباب صادمة لـ الانزلاق الغضروفي.. أنواعه وطرق علاجه

فيديو

انخفاض غير متوقع في الذهب ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

موجة شتوية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

ماجد المصري يكشف عن موقف طريف حدث له في سويسرا

عايرته بضعفه أمامها.. ينهي حياة عروسته بعد يومين من زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ