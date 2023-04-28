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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هيسمعوني دلوقتي .. رسالة عاجلة وعلنية من الرئيس لهذه الفئة | فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت قناة "رئاسة الجمهورية"، على يوتيوب فيديو يرصد قيام الرئيس السيسي بجولة تفقدية موسعة بالقاهرة لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من الأسواق.

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الأسعار هتقل.. بشرى سارة من الرئيس السيسي لـ المواطنين| فيديو

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الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية موسعة بالقاهرة لمتابعة إنشاء عدد من الأسواق..فيديو

وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائمين على تنفيذ عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة.

واستمع الرئيس السيسي لشرح حول سير العمل من أحمد العاملين بالمواقع بأسواق أحمد فخري بمدينة نصر، معقبا: "اللي عاملينه دا عبارة عن نموذج اختباري، ووضعنا نموذج لأسواق ما بين أسواق الجملة وأسواق التجزئة تكلفتها على المستهلك تكون أقل ليس مثل الجملة وليست مثل التجزئة العادية ودا هيخلي الناس بتوع التجزئة تنظم أسعارها شويه، وهنفتنح كل هذه النماذج في شهر يونيو المقبل".


هيسمعوني دلوقتي وأنا بتكلم

 

وأضاف: "النماذج دي هتكون اختباريه ولو نجحت هنعممها، لأن الموضوع دا بينا وبين الناس بتوع الجملة لأنهم اتفقوا معانا نعملهم حاجه زي كدا ونوفرها ليهم وهما يقدموا اسعار قريبة من الجملة، ولو عملوا كدا وهما هيسمعوني دلوقتي وانا بتكلم هنكمل ونعمل في باقي الجمهورية باقي المخطط".

واشار: "لو نجحت الفكرة والجمهور حس بالفرق هنكمل".

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، بجولة تفقدية موسعة بالقاهرة لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة، في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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