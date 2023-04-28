حقوق القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الثانى 23 مايو

كشف الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقال الدكتور محمد سامح ، إن كلية الحقوق تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى الثلاثاء ٢٣ مايو القادم ، طبقا للجدول المعلن على الموقع الرسمى .

وأكد عميد الكلية ، أنه تم مراعاة متطلبات الطلاب أن يكون هناك وقت كافو بين المواد و دراسة الجدول قبل الإعلان عنه .

كلية الحقوق جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن انتظام اليوم الدراسى مرة أخرى بالفصل الدراسى الثانى .

وقال الدكتور محمد سامح ، انه تم استئناف الدراسة اليوم حيث يتم العمل بالجدول القديم الذي تم إعلانه فى بداية الفصل الدراسي الثاني ، مؤكدا على إلغاء العمل بالجدول الدراسي المخصص لشهر رمضان.