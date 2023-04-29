حسن المستكاوي: الخطيب أسطورة مصر في كرة القدم

أكد الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي أن أول حوار له كان مع هيدوكوتي مدرب النادي الأهلي موضحا ان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الان هو أسطورة مصر في السبعينات في عالم كرة القدم.



وأضاف حسن المستكاوي خلال حواره مع الإعلامية ايمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة: استقبلني عبد الحليم حافظ بجلباب أبيض حافيا عند دخولي منزله لإجراء حوار معه، وقال لي مش هلبس لك بدلة وكرافتة.

تأخره على الموعد



وأكمل حسن المستكاوي: "تأخرت عن موعد الحوار 20 دقيقة لدرجة جعلت المصور الذي كان يصطحبني للحوار يقول لي: "انت فاكر نفسك رايح تقابل ممدوح سالم رئيس الوزراء"، وهذا يدل على مكانة عبد الحليم حافظ التي كانت أكبر من مكانة رؤساء الوزراء في هذا التوقيت.