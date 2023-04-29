بالمايوة.. إطلالة جريئة لـ أسما شريف منير عبر انستجرام

شاركت أسما شريف منير، متابعيها بإطلالة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعيإنستجرام.

وظهرت أسما شريف منير بإطلالة جذابة جريئة بالمايو في وسط البحر ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

ويذكر أنه قد شاركت أسما شريف منير، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقارنت إطلالة عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي، والتي شبّهها الجمهور بملاية لف.

وعلقت أسما شريف منير: “المصري يكسب”.