خبير أمن معلومات: لا يمكن مواجهة قراصنة الإنترنت في المستقبل

علق المهندس إسلام غانم، استشاري أمن تكنولوجيا المعلومات، على إعلان مجموعة «أنونيموس سودان» اختراق وقرصنة مواقع هامة إسرائيلية.

وقال المهندس إسلام غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، إن هناك أضرارا كبيرة وقعت على مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف استشاري أمن تكنولوجيا المعلومات، أن فكرة الاختراق والقرصنة تتم بعد اكتشاف ثغرات بعينها في نظام البرمجة الذي تستخدمه المؤسسة أو جهة ما، ولا يمكن مواجهتها في المستقبل.

من جهته، علق الإعلامي محمد موسى قائلا: "إزاي ده حصل معرفش، لكن تكنولوجيا المعلومات بتقول شيء واحد وهو إنه لا أحد فوق الاختراق ومن يدعي أنه لا يخترق فهو واهم، لأني مش قادر أعرف إزاي تم اختراق كل هذه المؤسسات الرسمية والكبيرة بدولة الاحتلال الإسرائيلي في وقت واحد".