برشلونة يستدرج ريال بيتيس لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس، اليوم السبت، في تمام العاشرة مساءً على ملعب “كامب نو”، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستهدف فريق برشلونة، بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، استعادة نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الإسباني على حساب ريال بيتيس في لقاء الليلة، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج باللقب.

كان برشلونة سقط في فخ الهزيمة أمام رايو فاليكانو بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية من الليجا.

وخاض فريق برشلونة 31 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الوسم، وفاز في 24 لقاءً، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر 3 مواجهات.

وتلقى برشلونة دفعة معنوية هائلة بعودة الثنائي عثمان ديمبلي وأندرياس كريستنسن لقائمة الفريق بعد تعافيهما من الإصابة.

على الجانب الآخر، يأمل فريق ريال بيتيس في خطف نقاط المباراة الثلاث من برشلونة، للحفاظ على حظوظه في المشاركة بمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

يذكر أن فريق برشلونة تغلب على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور الأول.

ويتصدر برشلونة ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه (ريال مدريد)، بينما يحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 49 نقطة.