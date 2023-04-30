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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب الضغط على الكبوت|تجديد حبس شخص تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكبوت بالقاهرة.


قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط الكبوت بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.


وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر" حال تواجده بدائرة القسم، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكبوت".

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكبوت" ، وأقر بإرتكابه (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب).

كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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