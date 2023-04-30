القطار الكهربائي يساهم في إنشاء مناطق لوجستية وخدمة منظومة نقل البضائع بين الموانئ

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، يرافقه رئيسي الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية للأنفاق، واستشاري المشروع، والشركات المنفذة مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة- العلمين الجديدة- مرسى مطروح»، ، في المسافة من منطقة البدرشين غرب النيل وحتى تقاطع مسار القطار مع طريق وادي النطرون/العلمين .

بدأت الجولة بتفقد الوزير الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع والتي تقع على مساحة حوالي ٥٧٨ فدان تقريبا وتشمل علي ٣٩ مبنى وتستوعب صيانة جميع قطارات الخط الأول وحوالي ٣٠٪ من قطارات الخط الثاني وهي مخصصة لجميع انواع الصيانة اللازمة للوحدات المتحركة سواء كانت صيانة خفيفة أو صيانه جسيمة وتحتوي أيضا علي أعمال الفحص الدوري للوحدات المتحركة أثناء التشغيل، كما أنه تم تصميم الورشة بحيث تحتوي وتضم احدث المعدات والأجهزة اللازمة لأعمال هذه الصيانة كما تضم الورشة مباني لتخزين الوحدات وأعمال الفرز والتجهيز لها قبل التشغيل وتحتوي أيضا علي سكك الاختبار لهذه الوحدات قبل الدخول الي الخدمة

ثم توجه وزير النقل الى محطة حدائق أكتوبر واطلع الوزير على معدلات التنفيذ سواء للمبنى الرئيسي أو للأرصفة للمحطة التي سيتم تبادل الخدمة بين الخطين الأول والثاني بها وحيث سيكون مرور قطارات الخط الأول في هذه المحطة سطحي.

والخط الثانى علوى وتحتوي علي الأرصفة اللازمة للخطين في نفس المنسوب كما اطلع الوزير على وسائل ربط محطة ٦ اكتوبر التبادلية مع وسائل النقل الأخرى، مثل قطاع مونوريل السادس من أكتوبر، وجميع مواقف وسائل النقل الجماعى المتواجدة بمحافظة الجيزة، ومدينتى 6 أكتوبر وزايد، ثم تفقد الوزير محطة سفنكس، و اطلع على المخطط العام للمدينة، وطرق ربط المحطة مع كل من مطار سفنكس، ومدينة الشيخ زايد، وامتدادها، مشيدًا بالتنسيق القائم بين أجهزة وزارتى النقل والإسكان وشدد على تكثيف الأعمال بالمحطة لسرعة الإنجاز كما تفقد سيادته محطة السادات، التى تقع غرب طريق الإسكندرية الصحراوى، أمام مدينة السادات والتي ستخدم التجمعات العمرانية بالمدينة بالإضافة إلى محطة النوبارية التي تخدم مدينة النوبارية والمسافرين منها وإليها كما أنها تخدم أعمال نقل البضائع التي تنتجها المدينة الزراعية والمصنعة أيضا وذلك عن طريق رصيف الشحن الذي يخدم قطارات البضائع

كما تفقد الوزير اعمال جسر السكة الخاص بالقطار وعدد من الأعمال الصناعية في هذه المسافة حيث تم تفقد اعمال تنفيذ عدد من الكباري مثل كوبري الأوسطي (كوبري سيارات) الذي يدخل ضمن تحويلة دائمة يتم تنفيذها بطول 2.5كم وكوبري خطوط المياه (كوبري مسار ) الذي يتم تنفيذه لمفاداة خطوط المياه الرئيسية وكوبرى الفيوم في مدخل حدائق أكتوبر (كوبري سيارت) والمكون من 4كباري (2خدمة و2رئيسي) والذي يساهم في نقل الحركة شرق وغرب مسار القطار السريع في مدخل مدينة أكتوبر وتسهيل الحركة إلى طريق الفيوم /القاهرة بالإضافة كوبري اكتوبر(كوبري مسار بطول 16كم ) والذي يمر بمحور أحمد زويل حتى المحور المركزي بعد محور 26 يوليو والذي يساهم في تسهيل حركة المرور في أكتوبر وكذلك كباري " البوليفارد (كوبري سيارات ) - طريق الضبعة (كوبري سيارات ) - سفنكس (كوبري سيارات ).



-كوبري الريجوا (كوبري مسار )

-الدائري الإقليمي (كوبري سيارات ) - طنبول (كوبري سيارات ) - بني سلامة (كوبري سيارات ) -وادي النطرون العلمين(كوبري مسار ) وتفقد الوزير عدد 17 بربخ تم الانتهاء منها والتي تم تنفيذها للحماية من اخطار السيول.

وتابع الوزير معدلات تنفيذ باقي قطاعات المشروع مثل القطاع الأول من جسر السكة في نطاق محطة العاصمة والذي تم تسليمه لتحالف ( سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب ) باجمالي طول 50 كم والذي يمتد من محطة العاصمة غربا حتى محطة محمد نجيب بطول 25 كم وشرقا باتجاه محطة السخنة بطول 25 كم ) وحيث تم البدء في تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري ليبدأ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع للشركة خاصة مع التقدم الكبير في جسر السكة بقطاعات المشروع المختلفة مثل (قطاع أكتوبر وقطاع العلمين/فوكة ) واللذان اصبحا جاهزين للتسليم لتحالف سيمنز .

واكد وزير النقل في تصريحات صحفية خلال جولته ان مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب و تقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصاديةمضيفاً أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية )في مصر خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والاقصر واسوان وابوسمبل والبحر الاحمر ) وغيرها من الامكان السياحية الاخرى في مصر لافتا الى ان شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق فى الصناعية أو الزراعية المار بها، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات كما أن شبكة القطار الكهربائي السريع تربط بين جميع الموانئ البحرية المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط وذلك في إطار إنشاء ممرات لوجيستية ترتكز على الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والقطار الكهربائي السريع الذي سيربط بينها في إطار المشروع القومي الكبير وهو جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بالاضافة الى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات

جدير بالذكر، ان شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري انشائها مكونة من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بآجمالي اطوال تصل الي 2250 كم ويبلغ طول الخط الاول العين السخنة / العلمين /مطروح 675كم.