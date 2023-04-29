تعرف على تشكيل الإسماعيلي والمصري بكأس الرابطة

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة المصري في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى..



حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، عصام صبحى، محمد دسوقي

الوسط: سيرجى أكا، محمد حسن، كريم الديب، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: فراس شواط

بينما أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي والذي جاء كالتالي:-

صام ثروت، أحمد عماد، عماد بو بكر، إسلام أبو سليمة، حسين السيد، عمرو موسى، إيزي إيميكا، إلياس الجلاصي، إسلام عطية، رجب عمران، مروان حمدي.