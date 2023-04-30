تفاصيل تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان.. شاهد

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان 1.6 مليار دولار في عام 2021 وارتفعت قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر بنسبة 98.7% لتصل إلى 73.7 مليون دولار في عام 2022.

وعرضت قناة إكسترا نيوز الإخبارية تقريرا أظهر أن الصادرات المصرية إلى اليابان تجاوزت 554.4 مليون دولار خلال عام 2021 والوقود والزيوت المعدنية في مقدمة الصادرات المصرية لليابان في عام 2022.

107 شركات يابانية تعمل في مصر بعدة مجالات والاستثمارات اليابانية المباشرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بلغت 10 ملايين دولار.

وتابع التقرير أن مصر أصدرت أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني وتحتل اليابان المرتبة 31 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية ونفذت اليابان العديد من المشروعات التعليمية في مصر منها المدارس اليابانية والجامعات اليابانية بالإضافة إلى أن تم التوقيع على الشريحة الثانية لتمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق ب 301 مليون دولار في 2022.