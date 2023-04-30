كيف تنقذ الزواج من الفشل؟.. مفيدة شيحة ترد

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأحد، فقر عن العلاقات الزوجية، حملت عنوان "كيف تنقذ الزواج من الفشل".



وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن الاستشارة في المشاكل الزوجية أمر مهما، وهناك دراسات عديدة تشير إلى أهمية الطبيب النفسي، مضيفا أنه المجتمع المصري يلجأ إلى الوالدين في حل المشاكل الزوجية.

وأضافت مفيدة شيحة، أن المجتمع المصري مؤمن بالخصوصيات ولا يعرف كشف المشاكل الزوجية لأي أحد والطبيب النفسي، مشيرة إلى أن الطبيب النفسي يساعد على تحسين حياة الشخص بشكل كبير.



وتابعت مفيدة شيحة، أن الذهاب لطبيب نفسي متخصص في الاستشارات الزوجية خل زكي المشاكل الزوجية ويستعد بفاعلية في إنقاذ الزواج من الفشل.

