رئيس وزراء اليابان: حريصون على استمرار علاقات التعاون الطبية مع مصر

أكد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، حرص بلاده على استمرار علاقات التعاون الطبية مع مصر، على مستوى القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، "فوميو كيشيدا"، رئيس وزراء اليابان، بالمتحف المصري الكبير، بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

واصطحب الدكتور مصطفى مدبولي "فوميو كيشيدا" في جولة بالمتحف المصري الكبير، حيث تفقدا مجسم المتحف، والبانوراما الزجاجية، والمسلة الخارجية، ثم وقع كل من رئيسي وزراء البلدين في سجل الزوار، وقدم رئيس الوزراء هدية تذكارية لـ فوميو كيشيدا، بها مستنسخ أثري لمركب الشمس.

وعقب ذلك، عقد رئيسا وزراء مصر واليابان مؤتمرا صحفيا مشتركا، استهله الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب بـ"فوميو كيشيدا" في المتحف المصري الكبير، هذا المشروع العظيم الذي يعد بمثابة نموذج ناجح للشراكة والتعاون بين مصر واليابان، متوجها لـ " كيشيدا" وللحكومة اليابانية بخالص الشكر والتقدير على مساهمتها في هذا المشروع العملاق.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء الياباني بأن يشهد حفل الافتتاح الرسمي لهذا المشروع الضخم، وقال: نتطلع إلى تحديد موعد الافتتاح بالتنسيق مع دولتكم، ونشكركم على تشريفكم اليوم في هذه الزيارة التاريخية التي سعدنا بها".

من جانبه، أعرب فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، في مستهل حديثه عن سعادته بإتاحة الفرصة له لزيارة المتحف المصري الكبير خلال زيارته الحالية لمصر، وتفقد الموقع الذي تُجرى فيه عمليات ترميم مراكب الشمس من خلال منظمة يابانية غير هادفة للربح، تلك المراكب التي كانت تجاور الأهرامات الثلاثة التي تعتبر أحد رموز الحضارة المصرية القديمة.

المتحف المصري الكبير رمز للتعاون بين مصر واليابان

وخلال حديثه، أشار رئيس وزراء اليابان إلى أن المتحف المصري الكبير، يُعد رمزاً للتعاون بين مصر واليابان، متطلعا إلى افتتاح هذا الصرح العظيم الذي سيكون أكبر المتاحف في العالم، بما يضمه من كنوز الحضارة المصرية القديمة.

كما أشار "كيشيدا" إلى أنه تعرف على أسلوب العرض الحديث لمحتويات ومقتنيات المتحف المصري الكبير في المبنى الفرعي له، والذي سيمكن زائري المتحف من مشاهدة مراحل عملية ترميم مراكب الشمس، مُبديا إعجابه بهذا العرض.

وفي الوقت نفسه، أوضح فوميو كيشيدا، أن التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لإقامة المتحف المصري الكبير يعود تاريخه إلى عام 2006، لافتا إلى أن مركز ترميم الآثار المجاور للمتحف يتعاون الخبراء اليابانيون المبعوثون من قبل منظمة التعاون اليابانى للتعاون الدولي "جايكا"، مع الجانب المصري لصيانة وترميم الآثار التي سيتم عرضها من خلال المتحف المصري الكبير، منوهاً إلى استمرار التعاون، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية لإدارة المتحف بعد افتتاحه، وتعزيز قدرات عرض الآثار به.

ولفت رئيس وزراء اليابان إلى ما تم اليوم بشأن الوثيقة التي تم توقيعها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المتعلقة بالدفعة الثالثة للتمويل الياباني لإقامة الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الجاري إنشاؤه حاليا، والذي سيربط وسط القاهرة بمنطقة الأهرامات، ويكون له محطة مجاورة للمتحف المصري الكبير، وهو ما سيسهم في نقل أعداد كبيرة من السائحين إلى هذا المتحف.

كما أكد فوميو كيشيدا حرص بلاده على استمرار علاقات التعاون الطبية مع مصر، على مستوى القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.