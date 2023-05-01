حبس شخصين لاتهامهما بسرقة سيدة في السلام

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة حقيبة سيدة في مدينة السلام.



تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" مقيمة بدائرة القسم قررت بتضررها من شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم لقيامهما بسرقة حقيبة يدها وبداخلها هاتفها المحمول ولاذا بالفرار حال سيرها بدائرة القسم.

منطقة السلام

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكابها.

تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول ، حقيبة اليد "المستولى عليهما" - فرد خرطوش – كمية من المواد المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتهما بأقوال المجنى عليها إعترفا بإرتكاب الواقعة , وبحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى .

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمان وإتهمتهما بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية