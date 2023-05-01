تكريم مجد القاسم ومنحه الدكتوراه الفخرية من كلية لندن للدراسات المهنية

تم تكريم الفنان القدير مجد القاسم ، من ضمن أهم 100 شخصية عربية مؤثرة في السياسة والفنون والأدب والاقتصاد من قبل كلية لندن للدراسات المهنية.



كما تم منح مجد القاسم، الدكتوراه الفخرية عن مشواره الفني والغنائي ودرع التميز ، من قبل london college.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مجد القاسم هي أغنية «السيرة الذاتية» الذى طرحها على قناته الرسمية من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كما طرح أيضا مجد القاسم أغنية «كلام على العام» من كلمات عادل سليم، وألحان عادل سليم ومحمد مصطفى، توزيع وميكس وماستر محمد طعيمة ، وحققت نسب مشاهدة عالية .