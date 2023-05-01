عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو عايز تشتري شقة تجنب الوقوع في فخ النصب.. طرق قانونية

صدى البلد

يتساءل البعض من الناس عن الإجراءات القانونية لتجنب عملية النصب أثناء شراء شقة سكنية وكيفية إنهاء إجراءات التصالح في حالة العقار مخالف وكيفية تسجيل الوحدة في الشهر العقاري دون الوقع فريسة للنصب.

"طعمة ليك مش لغيرك".. سيدة تنصب على ثلاثيني في 500 ألف جنيه

البلطجي قطع إيد ابني.. جريمة في شبرا يحكيها أب منهار | خاص

يرصد صدى البلد في السطور التالية، الطرق القانونية لتجنب عملية النصب أثناء شراء شقة، حيث يقول المحامي محمود السمري، يجب على المشتري أثناء شراء وحدة سكنية التأكد من ملكية الشقة لصاحبها، وذلك من خلال الاطلاع الكامل لتفاصيل تسلسل ملكيتها،  بدءًا من تسلسل الملكية، وعقدها، ورقم تسجيل الشقة بالشهر العقارى، وتاريخ التسجيل، من الجهة القانونية وهى الشهر العقاري التابع للمنطقة التي توجد بها الشقه اذا كانت مسجله.

الإفتاء: شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك جائز شرعا

موعد حجز شقق سكن كل المصريين


واوضح، يجب على المشتري، التوجه الى الحى التابع للمنطقة للسؤال عن رقم القطعة واسم الشارع الذى توجد به الشقة والإطلاع على رخصة إنشاء العقار كاملاً، والمواصفات القائم عليها، والتأكد هل صادر ضد العقار اية قرارات إزالة من عدمه او اى مخالفات بناء.


واكد، يجب على المشتري التأكد من أن العقار به جميع المرافق ” كهرباء ـ مياه”، بالطرق القانونية وذلك من خلال السؤال في شركة الكهرباء عن طريق وصل كهرباء والإستعلام عن أي مخالفات.


وشرح، اذا كانت الشقة تابعة لإحدى الهيئات الحكومية مثل وزارة الأوقاف أو الإسكان فعلى المشترى أن يتجه إلى الجهة التابعة إليها الشقه  للاستعلام عن تسلسل ملكيتها أيضا، وتتعرف على ذلك من خلال التوكيلات التى حصل عليها البائع عند قيامه بعملية الشراء.


وتابع،بعد التأكد من ملكية البائع للشقة التى تنوى شرائها تأتى أهم خطوة وهى الضمانات القانونية التى تمكنك من توثيق الشقة أو العقار بطريقة سليمة وتحفظ حقك كالمشترى الأول لها، ويجب عليك التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتقديم طلب بتسجيل الشقة باسمك، وعلى الرغم أن عملية التسجيل تستغرق من 3 أشهر حتى عام، إلا أن تاريخ التقديم للتسجيل يحفظ حقك بأنك المشترى الأول لها ولا يمكن لشخص آخر أن يتحصل عليها لأنه يعتبر فى نظر القانون المشترى الثانى.

وأوضح، أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه فقط وبمعنى الصحيح اجراء تحفظى لا اكثر غير ناقل للملكيه مثل التسجيل فى الشهر العقارى.

 

 عقارات غير مرخصة


وعن العقارات الغير مرخصة، قال السمري، يجب على المشتري عدم اللجوء إلى شراء أي وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن.

وكان قد صدر حكم من  المحكمة الاداريه العليا سابقاً  إنه إذا تقـاعسـت جهة الإدارة  ( الحى ) عن إصـدار القـرار الـواجـب بإيقـاف أعمـال البنـاء أو تصحيح أو إزالة المبانى حال وقوع المخالفات حتى تمت إقامتها وشغلها بالسكان، فإنه لا معنى لحرمان أولئـك السكان مـن المستلزمات الضـروريـة للحيـاة أو الانتفـاع بالمبانى المشار إليها بعدم توصيل المرافـق الأساسيـة إليها ما دامت قائمـة ومشغولـة ولا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير، ومن ثم يصبح امتناعها عن توصيل المرافق لتلك المبانى قراراً  مخالفًا للقـانـون واجب الإلغاء.

المحامي محمود السمري
شقة شقة سكنية وحدة سكنية مكتب الشهر العقاري إجراءات التصالح بيع شقق سكنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

الزيت بـ30 جنيها والتنفيذ بعد دقائق.. ننشر أسعار السلع الجديدة على بطاقات التموين

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

ميدو يعلن موقف بيراميدز من المشاركة في السوبر المصري حال انسحاب الزمالك

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

قرار جديد في الأهلي بسبب السوبر المصري

موضوعات متعلقة

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة سيدة في السلام

حبس 5 أشخاص لاتهامهما بسرقة طن حديد من داخل موقع تحت الإنشاء في التجمع الأول

حبس شخصين تخصصا في سرقة بطاريات السيارات

حبس صاحب سوبر ماركت لاتجاره بالعملة الاجنبية في مصر القديمة

إحالة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان للجنايات

تجديد حبس موظفة لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة بالنزهة

البلطجي قطع إيد ابني.. جريمة في شبرا يحكيها أب منهار | خاص

السجن المشدد 5 سنوات لـ تاجر مخدرات في مدينة نصر

ترشيحاتنا

رفع سعر الخبز المدعم بعد زيادة السلع التموينية.. اعرف الحقيقة

أسعار الذهب والدولار والدواجن.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

أول تعليق من مرتضى منصور عقب فوز طائرة الزمالك بكأس مصر

أخبار الفن| حقيقة صلح غادة عبد الرازق ومحمد سامي.. كواليس أغنية طوق نجاة لـ محمد رمضان

ظهر في 27 رمضان| رجل المدينة المنورة المسن يوهم الناس بأنه صحابي جليل.. ما القصة؟

إعلان حالة الإنذار والتأهب الجوي.. انفجارات عنيفة تهز أوكرانيا صباح اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس إلهام شاهين في أستراليا تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

معندهمش أصحاب| هذه الأبراج خجولة للغاية.. هل أنت منهم؟

طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل.. بمذاق لا يقاوم

ابعد عنها فورا| احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ

فيديو

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ