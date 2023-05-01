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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على طول مأريفين.. أبراج تكره الصيف والحر والفرهدة

ابراج تكره الصيف
ابراج تكره الصيف

مع بدء موسم الصيف، يعيش بعض مواليد الأبراج حالة من الاكتئاب والحزن بسبب الحر ودرجات الحرارة المرتفعة أغلب الأيام وعلى مدار فصل الصيف 2023.

ونستعرض خلال التقرير التالي الأبراج التي تكره الصيف والحر والفرهدة.

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1- برج الجوزاء

الجوزاء من أبرز المواليد التي تعاني من الاكتئاب طوال فترة الصيف على عكس بعض المواليد الآخرى، كما أنه يميل إلى العزلة بعض الشيء فترة الصباح.

2- برج الدلو

أما مواليد الدلو فإنهم يحاولون قدر الإمكان البعد عن الأماكن الضيقة أو شديدة الحرارة فترة الصباح.

3- برج الحوت

وبرج الحوت أيضا من الأبراج التي تكره الصيف، وتحاول أن تلجأ إلى وسائل تجعلها تتناسى الحر، ولكنها لا تستطيع.

4- برج الميزان

وعن برج الميزان فإنه يكره الصيف ويحاول اللجوء الى المدن الساحلية طوال الموسم.

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