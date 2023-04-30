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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هوس المشاهدات.. أم تثير الجدل بفيديو غير لائق مع أبنائها

صدى البلد

نشر رامي الجبالي مؤسس صفحة أطفال مفقودة، قصة اثارت جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، عن أم وصانعة محتوى، يحذر فيه من كوارث اجتماعية لابد من مواجهتها بكل حسم، وتوقف هوس صناعة المحتوى.

وكتب رامي الجبالي مؤسس صفحة أطفال مفقودة، «صاحبة هذه الصوره هي هبة السيد صانعه محتوي علي فيسبوك ناشره فيديو بتتكلم فيه عن دخولها علي ولادها غرفة نومهم و بتكتشف ان واحد منهم بيعمل سلوك جنسي لا يليق مع اخته».

وتابع مؤسس صفحة أطفال مفقودة، «الام مصوره الاطفال و بتسألهم قصاد الكاميرا عن اللي عمله اخوهم في فيديو عشان الناس تشوفه، و مفكرتش في وصم ولادها بهذا السلوك و نسيت انهم أطفال و لهم أصدقاء ... عارفين ليه ؟ ».

واستنكر رامي الجبالي، ما فعلته الأم قائلا، «هيفيد بإيه نشرها فيديو زي ده ؟ المجتمع هيتعلم ايه من هذا النوع من المحتوي ؟ ايه الفرق بين هذه السيده و بين المتسولين اللي بتوقف أطفال صغيره في وسط الشارع في عز البرد عشان الناس تديهم قرشين، عشان الفلوس ... عشان تبقي مشهوره ... مش مهم صورة ولادها ... مش مهم مستقبلهم و سمعتهم ... مش مهم اي حاجه ... المهم الشهره و المشاهدات».

وقدم رامي الجبالي بلاغا للنيابة العامة المصرية، ومكتب حماية الطفل و خط نجدة الطفل.

حماية الطفل خط نجدة الطفل نجدة الطفل أطفال مفقودة رامي الجبالي

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