تعرف على موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية

أعلنت هيئة النيابة الإدارية مواعيد المقابلات الشخصية، للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022.



أوضحت النيابة الإدارية، أن المقابلات سوف تبدأ السبت الموافق 6 مايو 2023، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 اكتوبر - ميدان النجدة.

وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم علية إدخال الرقم القومي الخاص به.



وأعلنت هيئة النيابة الادارية بعض التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية ومنها:



- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.



- ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.



-. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.



-. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة



- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .



- ملحوظة يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف ابلاغ الامانة العامة خلال اسبوع‎‎.