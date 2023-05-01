انطلاق فعاليات الملتقى البيئي 2023 بـ "علوم طنطا"

نظمت كلية العلوم جامعة طنطا، الملتقى البيئى 2023 لكلية العلوم تحت شعار "التغيرات المناخية وآليات المواجهة"، وذلك برعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

وحضر الملتقى كل من الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، والدكتورة نهال عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن الملتقى يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بالاهتمام بملف التغيرات البيئية والمناخية واسبابها والتوعية من أجل مواجهة المخاطر المحتملة فى البيئة والمناخ انطلاقا من المسئولية المجتمعية للجامعة كمؤسسة تعليم عالي متميزة في المجالات البحثية والتطبيقية ورائدة فى مجال علوم البيئة بعد مشاركتها فى مؤتمر المناخ COP27 بمخرج بحثي، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية فى الحفاظ على بيئة نظيفة وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن الأبحاث المشاركة فى المتلقي تعزز الانتاج البحثي للجامعة فى مجال التأثير المجتمعي التى يؤثر بشكل كبير على ارتفاع مكانة الجامعة فى التصنيفات الدولية ومن بينها تصنيف " 2023 (Scimago Institutions Ranking) الذى ظهرت نتائجه مؤخراً.

ومن جانبه أضاف الدكتور كمال عكاشة، أن مشاركة الطلاب فى مثل هذه الملتقيات يعد فرصة لطرح أفكارهم الإبداعية و أشاد بالمشروعات البحثية التى تم عرضها فى المعرض البيئى للملتقى التى تعتمد على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والعضوية والتى يسهل تنفيذها على أرض الواقع والاستفادة منها فى الصناعة.

كما أوضح الدكتور طارق مصطفى، أن الملتقى تناول أربعة محاور رئيسية، شملت أسباب التغيرات المناخية والآثار البيئية المحتملة، والتقنيات الحديثة للحد من التغيرات المناخية، والمباني الذكية وكيف تساهم فى الحد من التغيرات المناخية، والدور المجتمعى للحد من آثار التغيرات المناخية.

وأضاف أنه تم عقد ورش عمل توعوية للطلاب على هامش الملتقى عن تدوير المخلفات الإلكترونية والعضوية وتدوير كسر الفضة والعبوات المعدنية الفارغة والزيوت وقياس نسبة التلوث فى المياه.

شارك فى فعاليات الملتقى الدكتور محمد فؤاد عجينة مقرر الملتقى، وسمير مهنًا رئيس الادارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا بالهيئة الهيئة للاستعلامات "سابقا"، والدكتورمحمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية، وعدد كبير من الأساتذة والطلاب.

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