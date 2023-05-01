عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات الملتقى البيئي 2023 بـ "علوم طنطا"

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت كلية العلوم جامعة طنطا، الملتقى البيئى 2023 لكلية العلوم تحت شعار "التغيرات المناخية وآليات المواجهة"، وذلك برعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة. 

وحضر الملتقى كل من الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، والدكتورة نهال عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

8 طعنات وقطع أصبع.. حبس الزوج المتهم بقتل عروس طنطا 4 أيام

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن الملتقى يأتى فى إطار تنفيذ  توجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بالاهتمام بملف التغيرات البيئية والمناخية واسبابها والتوعية من أجل مواجهة المخاطر المحتملة فى البيئة والمناخ انطلاقا من المسئولية المجتمعية للجامعة كمؤسسة تعليم عالي متميزة في المجالات البحثية والتطبيقية ورائدة فى مجال علوم البيئة بعد مشاركتها فى مؤتمر المناخ COP27 بمخرج بحثي، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية فى الحفاظ على بيئة نظيفة وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وأوضح أن الأبحاث المشاركة فى المتلقي تعزز الانتاج البحثي للجامعة فى مجال التأثير المجتمعي التى يؤثر بشكل كبير على ارتفاع مكانة الجامعة فى التصنيفات الدولية ومن بينها تصنيف " 2023 (Scimago Institutions Ranking) الذى ظهرت نتائجه مؤخراً.

جِري في الشارع بآثار جريمته.. والدة عروس طنطا تكشف مفاجأة في مقتل ابنتها

ومن جانبه أضاف الدكتور كمال عكاشة، أن مشاركة الطلاب فى مثل هذه الملتقيات يعد فرصة لطرح أفكارهم الإبداعية و أشاد بالمشروعات البحثية التى تم عرضها فى المعرض البيئى للملتقى التى تعتمد على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والعضوية والتى يسهل تنفيذها على أرض الواقع والاستفادة منها فى الصناعة.

كما أوضح الدكتور طارق مصطفى، أن الملتقى تناول أربعة محاور رئيسية، شملت أسباب التغيرات المناخية والآثار البيئية المحتملة، والتقنيات الحديثة للحد من التغيرات المناخية، والمباني الذكية وكيف تساهم فى الحد من التغيرات المناخية، والدور المجتمعى للحد من آثار التغيرات المناخية. 

وأضاف أنه تم عقد ورش عمل توعوية للطلاب على هامش الملتقى عن تدوير المخلفات الإلكترونية والعضوية وتدوير كسر الفضة والعبوات المعدنية الفارغة والزيوت وقياس نسبة التلوث فى المياه.

تصنيف سيماجو الإسباني.. جامعة طنطا بالمركز الأول محليا والرابع إفريقيا بمجال الطاقة

شارك فى فعاليات الملتقى الدكتور محمد فؤاد عجينة مقرر الملتقى، وسمير مهنًا رئيس الادارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا بالهيئة الهيئة للاستعلامات "سابقا"، والدكتورمحمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية، وعدد كبير من الأساتذة والطلاب.

IMG-20230501-WA0080
IMG-20230501-WA0080
IMG-20230501-WA0079
IMG-20230501-WA0079
IMG-20230501-WA0077
IMG-20230501-WA0077
IMG-20230501-WA0078
IMG-20230501-WA0078
IMG-20230501-WA0075
IMG-20230501-WA0075
IMG-20230501-WA0076
IMG-20230501-WA0076
جامعة طنطا التنمية المستدامة المشروعات البحثية المخلفات المشروعات الدراسات العليا رؤية مصر 2030 مشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش.. ومتابعون: قلبك كان حاسس

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

دقائق قليلة بقسم الطوارئ.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش

وصول جثمان مصطفى درويش لمسجد الحصري بـ 6 أكتوبر

الخبز ليس من بينها .. تعرف على أسعار السلع التموينية بعد الزيادة

موضوعات متعلقة

دوري القسم الثاني.. «كفر الشيخ» يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة «طنطا»

ترشيحاتنا

احذروا | الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية حتى شهر مايو.. فيديو

لأول مرة.. الكشف عن صور مسئولي البيت الأبيض أثناء اغتيال بن لادن.. أوباما يقود العملية

مفاجأة صادمة في رد الزمالك على عودة إمام عاشور.. والأهلي يفاوض اللاعب

مصطفي درويش قبل وفاته: كتبت وصيتي واديتها لأخواتي عشان يبقوا عارفين كل حاجة

البنك المركزي: طرح أذون خزانة بـ1.007 مليار دولار في العطاء الدولاري اليوم

ألمانيا تعتزم شراء 50 مركبة قتال "بومة" بقيمة 1.5 مليار يورو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. غادة عبد الرازق بالشورت.. ومشروب ممنوع عن أحمد سعد

مصطفى درويش آخرهم.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023

بعد وفاة مصطفي درويش.. مجدي يعقوب يكشف سر توقف عضلة القلب المفاجئة

مصطفى درويش ليس الأول.. نجوم رحلوا عن عالمنا بالسكتة القلبية

فيديو

لو مش مرتبط شارك.. ماذا تعرف عن تريند الكمثرى الجديد؟

بحب بلدي وراضية بعيشتي.. رحيل هادئ لأشهر مغردة مصرية على تويتر

عاش ومات وحيدا.. زكي رستم شرير السينما| حياة واقعية صعبة

إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة.. أهم تصريحات السيسي في احتفالية عيد العمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ