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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي يؤكد دعم بلاده الحل السلمي للصراع في السودان

صدى البلد

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مع رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، هاتفيا، تطورات الأوضاع في السودان وتأثيره على المنطقة بكاملها، عارضا دعم كندا للوصول إلى حل سلمي للصراع.

وأعرب رئيس الوزراء ترودو عن قلقه العميق إزاء الصراع في السودان وتأثيره على الوضع الإنساني واستقرار المنطقة، وكذلك على الانتقال إلى حكومة مدنية في السودان، وفقا لبيان صادر اليوم /الإثنين/ من مكتب رئيس الوزراء الكندي.

ووجه ترودو الشكر للرئيس الجيبوتي على دعم بلاده لعمليات الإجلاء الكندية. كما أشاد بجيبوتي لاستعدادها الواضح للمشاركة في حل النزاع.

وكرر ترودو دعم كندا لجهود الوساطة الإقليمية، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيجاد). وعرض دعم كندا في البحث عن حل سلمي للصراع.

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