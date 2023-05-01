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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول مرة في تاريخ المملكة..امرأة تشغل منصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي

صدى البلد

قالت موقع "أخبار العرب" اليوم، إنه تم تعيين لمياء بنت باهيان نائبة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الاتحاد.

وقد أعلن اليوم الاثنين، إعادة انتخاب ياسر المشعل رئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم للسنوات الأربع المقبلة من 2023 حتى 2027.

وشكر المشعل، الذي انتخب لأول مرة في يونيو 2019 وخاض إعادة انتخابه دون معارضة، أعضاء الجمعية العامة لتجديد ثقتهم به.

ويعتبر المشعل، وهو أيضًا عضو في مجلس FIFA يمثل آسيا، كان مسؤولاً عن المنتخب السعودي، الذي تأهل لكأس العالم 2022 في قطر، حيث حقق فوزًا رائعًا على بطل نهائي الأرجنتين.

كما لعب دورًا رئيسيًا في تأسيس أول فريق نسائي يمثل المملكة العربية السعودية وإطلاق أول دوري محترفات سعوديات على الإطلاق.

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