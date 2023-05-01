خالد عبد العزيز : حالة «الحوار الوطني» يجب استمرارها

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنه يتمنى أن يصبح الحوار الوطنى حالة مستمرة دائمًا وليس حالة مؤقتة، مشيرًا إلى ضرورة أن يصبح المناخ الدائم فى مصر هو الحوار الوطنى، مشددًا على ضرورة تطبيق الممارسة السياسية الديموقراطية الحقيقية داخل الأحزاب السياسية.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره في برنامج «كلام في السياسية»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يجب العمل على بناء كوادر حزبية سياسية لأن ذلك الأمر سيكون له تأثير قوى داخل الحزب وخارجه، و ضرورة تحديد وقت زمنى لتنفيذ التوصيات التى تصدر عن الحوار الوطنى، لمجابهة التحديات التى تواجه الوطن.

وعن أهمية لجنة العفو الرئاسى، ذكر أن لها أهمية فى الشارع المصرى لما تقدمه من بُعد إنسانى واجتماعى، مشيرًا إلى ضرورة تحويلها إلى مؤسسة للعفو وليس لجنة لأهميتها الكبرى فى الشارع المصرى، موضحًا أن الأحزاب تشهد بعض المشاكل بسبب عدم وجود صف ثانى من الكوادر، وكذلك سيطرة مراكز السلطة داخل الأحزاب.