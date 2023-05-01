عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستنقع الإصلاحات القضائية.. مكارثي وبايدن يتصارعان في إسرائيل ونتنياهو متفرج |تفاصيل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي والرئيس الأمريكي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الإثنين، إن الديمقراطية يجب أن تشمل الضوابط والتوازنات، لكنه شدد على أن إسرائيل يمكنها أن تقرر ما تريد القيام به، وفقا لموقع أكسيوس الأمريكي.

 

وكانت هذه التعليقات بمثابة ضربة خفية‏‏ ‏‏لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي مارست ‏‏ضغوطا كبيرة‏‏ على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتعليق قانون الإصلاحات القضائية والتوصل إلى إجماع واسع حول الإصلاحات القضائية.‏

 

‏وتم تعليق خطة حكومة نتنياهو لإضعاف المحكمة العليا والمؤسسات الديمقراطية الأخرى في مارس الماضي في أعقاب احتجاجات حاشدة شملت أيضا الجيش الإسرائيلي، وضغوط من حكومات أجنبية مثل الولايات المتحدة.‏

تصعيد جديد.. إسرائيل تتهم أمريكا بدعم الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية

بسبب إسرائيل.. الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة الإرهاب بالبرلمان الدولي

ولم يذكر رئيس مجلس النواب الأمريكي الإصلاح القضائي في خطابه أمام الكنيست، لكنه تطرق إلى الخطة عندما سئل عنها في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الإثنين.‏

 

‏وقال مكارثي إنه في جميع محادثاته في إسرائيل، سمع أن هناك حاجة إلى نوع من الإصلاح القضائي، مضيفا: "لكننا نترك الأمر لك لمعرفة ماذا، يبدو أن الجانبين يجتمعان معا، نتطلع إلى حل مشاكلكم".

إنقسام إسرائيلي بسبب الإصلاحات القضائية

ومن جانبه، قال النائب الأمريكي ستيني هوير في المؤتمر الصحفي، إن الأصدقاء يقدمون المشورة للأصدقاء، لافتا إلى أن نتنياهو جاء من قبل إلى الكونجرس وطلب المشورة بشأن السياسة، في إشارة إلى خطاب نتنياهو في الكونجرس عام 2015 ضد الاتفاق النووي الإيراني.‏

 

وظهرت التوترات الداخلية ‏‏بشأن خطة الإصلاح القضائي التي تتبنياها حكومة نتنياهو، بشكل كامل اليوم الاثنين عندما ألقى نتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد خطابين منفصلين أمام الكنيست قبل تصريحات مكارثي أمام البرلمان الإسرائيلي.‏

 

‏وقال نتنياهو إن غالبية الإسرائيليين يفهمون الحاجة إلى إعادة التوازن إلى النظام القضائي، مشددا على أن المظاهرات على مدى الأسابيع الـ 17 الماضية ضد خطة الحكومة والمظاهرة المؤيدة للحكومة الأسبوع الماضي تظهر قوة الديمقراطية في إسرائيل.‏

 

وأضاف نتنياهو: "نحن مصممون على التوصل إلى أوسع تفاهم ممكن حول الإصلاح القضائي".‏

 

وعلى الجانب الآخر، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، موجها كلامة إلى مكارثي: "أعدكم بأن إسرائيل ستستمر في أن تكون ديمقراطية مع حرية الدين وحماية الأقليات ونظام قضائي مستقل حتى تفخر الولايات المتحدة بأن تصفنا بحليف".‏

وزير فلسطيني: ندعو أمريكا والاتحاد الأوروبي لمنع إسرائيل من هدم "الخان الأحمر"

قرار عاجل من المحكمة العليا في إسرائيل بشأن محاكمة نتنياهو

زيارة مكارثي إلى إسرائيل

وكان قد وصل رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إلى إسرائيل يوم الأحد مع وفد من المشرعين من الحزبين من الكونجرس في إطار جولة في الشرق الأوسط.‏

‏وقد التقى مكارثي ووفد الكونجرس مع رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، والرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين.‏

وأثناء وجوده في إسرائيل، انتقد مكارثي ‏‏أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن‏‏ لعدم دعوة نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "لقد مر وقت طويل جدا، وإذا لم يحدث ذلك، سأدعو نتنياهو للحضور للقاء مجلس النواب".‏

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، في مارس الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها الاستمرار في هذا الطريق بخطتها للإصلاح القضائي، مشددا على أنه لن ‏‏يدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض‏‏ في المدى القريب.‏

مكارثي الأمريكي إسرائيل الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإصلاحات القضائية الجيش الإسرائيلي الولايات المتحدة الكونجرس زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس الكنيست الإسرائيلي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج أمير أوحانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

موضوعات متعلقة

تهدد حدودنا..تحذيرات شديدة اللهجة من نتنياهو لـ إيران

قرار عاجل من المحكمة العليا في إسرائيل بشأن محاكمة نتنياهو

"واشنطن بوست": النواب الأمريكي يتخطى البيت الأبيض ويدعو نتنياهو لزيارة الكونجرس

بسبب نتنياهو.. تحذير عاجل من رئيس مجلس النواب الأمريكي لـ جو بايدن

نتنياهو: التهديد العسكري السبيل الوحيد لوقف تحول إيران لقوة نووية

لن نسمح بخنق إسرائيل.. نتنياهو يتوعد إيران وفروعها ووكلاءها في المنطقة

فقد الدعم الشعبي.. استطلاع يكشف خليفة نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

يستمر 4 ساعات.. حدث غريب في سماء السعودية يوم الجمعة

الزمالك اليوم.. مفاجأة في استئناف كهربا وموقف صادم للاعبي الأبيض قبل السوبر

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

"Blackrock" تزرع 50 شريحة إلكترونية في أدمغة مرضى لعلاج الشلل والعمى.. فيديو

لدفعة 2022.. تعليمات من النيابة الإدارية لحضور المقابلات الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ