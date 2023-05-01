بسبب نتنياهو.. تحذير عاجل من رئيس مجلس النواب الأمريكي لـ جو بايدن

هدد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه إذا لم يتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة، فسوف يقوم هو بدعوته.

وجاء ذلك أثناء زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى إسرائيل، الأحد، على رأس وفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي.

وخلال مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم"، قال مكارثي: "إذا لم تحدث زيارة البيت الأبيض، فسوف أدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي للحضور والاجتماع مع مجلس النواب، إنه صديق عزيز كرئيس وزراء لدولة تربطنا بها أوثق علاقاتنا".

وعند سؤاله عن المدة التي سينتظرها نتنياهو لتلقي الدعوة من البيت الأبيض، أضاف مكارثي: "أعتقد أن الأمر طال جدًا حتى الآن، يجب أن يدعوه قريبًا".

ولفت إلى أنه دعا بالفعل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، للتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ في يونيو للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لـ إسرائيل.

وسيصبح رئيس الكونجرس الأمريكي كيفين مكارثي، غدا الإثنين، ثاني مسؤول في منصبه يخاطب الكنيست الإسرائيلي في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنه لن يوجه دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للقدوم إلى البيت الأبيض قريبا، وذلك على غير العادة الأمريكية فمن المعروف أنه يتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي من قبل البيت الأبيض لزيارة الولايات المتحدة فور انتخابه، وهذا ما لم يحد مع نتنياهو.

وجاء ذلك وسط توتر في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية خاصة بعد الإضرابات الأخيرة التي شهدتها إسرائيل بسبب قانون الاصلاحات القضائية الذي أثارة ردة فعل غاضبة بشكل كبير في دولة الاحتلال، مما جعل الرئيس الأمريكي يدخل على خط الأزمة ويدعوا الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى حل سريع حتي لا تتفاقم الأمور في البلاد.