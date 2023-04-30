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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تكشف عن توجيه ضربات قوية لـ إسرائيل في الداخل والخارج

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

قال وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، إن إيران تمكنت من توجيه ضربات مؤثرة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة وخارجها.

وقال خطيب، إن "العدو وظف كل قدراته في الحرب المركبة التي شنها ضد الشعب الإيراني خلال أعمال الشغب لكنه فشل.. لقد حققنا إنجازا مهما في العلاقات الإقليمية ستنعكس إيجابا على الأمن الإقليمي".

وأشار إلى "توجيه ضربات مؤلمة إلى داخل وخارج الكيان الصهيوني”، دون أن يتحدث بأي تفاصيل عن نوعية هذه الضربات.

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وشدد وزير الأمن الإيراني، على أن "هذه الضربات التي جسدت تعاون الأجهزة الأمنية قد وجهت رسالة قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العالم أجمع".

وقال خطيب: "رغم الحظر وكل المؤامرات والشائعات والدعايات المغرضة التي استخدمها العدو، إلا أن هذه الحكومة قامت بخطوات فعالة في طريق تنمية الاقتصاد وستواصل جهودها بكل قوة لتحقيق شعار العام الذي أطلقه قائد الثورة بكبح التضخم ونمو الإنتاج في بداية العام".

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