إيران: نظرة الأمريكان إلى الكيان الصهيوني تغيرت بشكل ملموس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، إن نظرة الأمريكيين إلى طبيعة "الكيان الصهيوني" تغيرت بشكل ملموس.

ونشر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأب الروحي لإسرائيل.

وقال ناصر كنعاني: بالنظر إلى الأجواء العامة في أمريكا بشأن طبيعة الكيان الصهيوني، فإن تلك النظرة قد تغيرت بشكل ملموس.

وأرفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة، أوضح من خلالها أنه في استطلاع أمريكي للرأي لجامعة ماريلاند، فإن 20% من الجمهوريين و44% من الديمقراطيين يعتقدون أن إسرائيل دولة "عنصرية"، كما تزايد دعم حركة "مقاطعة الصهيونية" داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.

ويشار إلى أن ناصر كنعاني، قد نشر تغريدة أخرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، قال فيها: إن الكيان الصهيوني هو الآن أكثر هشاشة من أي وقت مضى وتحرير فلسطين بات أقرب من أي وقت آخر.

وجاءت تغريدة كنعاني في هذا التاريخ بمناسبة إحياء "يوم القدس العالمي" في إيران ودول أخرى حول العالم، والذي أكد من خلالها عالمية القضية الفلسطينية.