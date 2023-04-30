عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: نظرة الأمريكان إلى الكيان الصهيوني تغيرت بشكل ملموس

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، إن نظرة الأمريكيين إلى طبيعة "الكيان الصهيوني" تغيرت بشكل ملموس.

ونشر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأب الروحي لإسرائيل.

وقال ناصر كنعاني: بالنظر إلى الأجواء العامة في أمريكا بشأن طبيعة الكيان الصهيوني، فإن تلك النظرة قد تغيرت بشكل ملموس.

وأرفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة، أوضح من خلالها أنه في استطلاع أمريكي للرأي لجامعة ماريلاند، فإن 20% من الجمهوريين و44% من الديمقراطيين يعتقدون أن إسرائيل دولة "عنصرية"، كما تزايد دعم حركة "مقاطعة الصهيونية" داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.

ويشار إلى أن ناصر كنعاني، قد نشر تغريدة أخرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، قال فيها: إن الكيان الصهيوني هو الآن أكثر هشاشة من أي وقت مضى وتحرير فلسطين بات أقرب من أي وقت آخر.

وجاءت تغريدة كنعاني في هذا التاريخ بمناسبة إحياء "يوم القدس العالمي" في إيران ودول أخرى حول العالم، والذي أكد من خلالها عالمية القضية الفلسطينية.

أمريكا الخارجية إسرائيل ايران الولايات المتحدة وزارة الخارجية الولايات المتحدة الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

أول صور للأم المتهمة بقتل وتقطيع ابنها لأجزاء بالشرقية

3 خبطات في الرأس| هذه الأزمات تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

موضوعات متعلقة

عشرات الآلاف من الإسرائيليين ينظمون احتجاجات ضد الإصلاح القضائي.. فيديو

إيران : مستعدون لتكثيف التدريبات المشتركة مع الصين لتحدي العالم أحادي القطب

البنتاجون يوافق على طلب الخارجية لمساعدة المواطنين الأمريكيين لمغادرة السودان

نيجيريا .. مسلحون متشددون يطلقون سراح 74 طفلا مختطفا بعد تلقي الفدية من أهاليهم

الجارديان تحذر من استمرار نقص الخضراوات والفاكهة في بريطانيا

المتسوقون الأوروبيون يخفضون شراء المواد الغذائية ومنتجات النظافة وسط صدمة التضخم

زاخروفا: النخب السياسية في أمريكا وأوروبا تستخدم التكنولوجيا للاستفزاز والدعاية

صحفيو البيت الأبيض يقيمون حفل عشاء مخصص لإلقاء النكات الساخرة حول بايدن

ترشيحاتنا

عملة جديدة.. الهند تستعد لتوجيه ضربة قوية للدولار بدعم من دول العالم

صدمة لـ زيلينسكي.. دولة أوروبية تعلن شرطا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

السعر الجديد لأرخص سيارة هاتشباك من سكودا .. صور

رئيس برلمان شبه جزيرة القرم: السياسة الأمريكية بها إبادة جماعية للشعب الأوكراني

حديث القلب..البابا تواضروس الثاني يكشف موقف الكنيسة من 3 قضايا تشغل المصريين|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات لدعم المجتمع المدنى

قوات الدفاع الشعبي تنظم عدداً من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات

قلبت السوشيال ميديا.. شاهد| إلهام شاهين صغرت 20 سنة في أستراليا

بالدولار.. لن تتوقع سعر شبشب محمد رمضان في آخر حفلاته

فيديو

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

مفاجأة في قضية عروس طنطا.. وعلاقة الجن والسحر بالجريمة |تغطية خاصة

هيفاء وهبي عن رمسيس باريس: كنت مكسوفة ولحنت لأول مرة.. وحنين تشبهني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ