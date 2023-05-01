بـ مساعدة الأمم المتحدة.. سوريا تستعد لعودة اللاجئين

قال وزراء خارجية الدول العربية الأربع (الأردن والعراق ومصر والسعودية) وسوريا في بيان بعد اجتماع اليوم، في العاصمة الاردنية عمان، إن سوريا ستبدأ الاستعدادات برعاية الأمم المتحدة لعودة اللاجئين الذين غادروا البلاد خلال الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاما.

وستبدأ الحكومة السورية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة تحديد الشروط المطلوبة لعودة اللاجئين، آخذة في الاعتبار مساهمات العالم العربي والأطراف الدولية، وتوضيح الإجراءات التي ستتخذ لتسهيل عودتهم. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة السورية مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ تدابير لتحسين البنية التحتية اللازمة للاجئين للعودة إلى أماكن إقامتهم، لا سيما لبناء مدارس ومستشفيات ومساكن جديدة وخلق فرص عمل.

وتعهدت الحكومة السورية بفعل الشيء نفسه بالنسبة للنازحين داخلياً. وكخطوة اختبار، اتفق وزيرا خارجية الأردن وسوريا على شروط تضمن عودة آلاف اللاجئين السوريين.