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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11.5 مليون جنيه تراجعا في خسائر راكتا

صدى البلد

أعلنت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع خسائرها بنسبة 13% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2022/2023.


كشفت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، تسجيل صافي خسائر بلغت 57.56 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل 66.03 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضحت شركة العامة لصناعة الورق تراجع إيراداتها خلال التسعة أشهر لتصل إلى 203 مليون جنيه، مقابل 396 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا،  سجلت خسائر بقيمة 53.35 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية فبراير 2023، مقابل خسائر بلغت 60.34 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.


منتجات راكتا

وتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ،ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.

ملكية أسهم راكتا

تأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958وهى الان خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من اسهم الشركة.

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