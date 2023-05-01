بمشي وسط المقابر.. فتوح أحمد: بحب أنزل القبر أثناء دفن أي متوفي

حل الفنان فتوح أحمد ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “ واحد من الناس ” المذاع على قناة “ الحياة”، وتحدث فتوح عن تفاصيل حياته الشخصية.
وقال فتوح أحمد في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة "، :" الإنسان لا تبقى منه إلا السيرة ".
وأضاف فتوح احمد :" الرضا والقناعة بكل شيء هي نعمة من الله سبحانه وتعالى ".
وتابع فتوح أحمد:"زمان لما كنت بروح البيت كان لازم امشي وسط المقابر في منطقة مصر القديمة ".
وأكمل فتوح أحمد :" زمان كنت بحب أمشي وسط المقابر وأنزل مع الموتى أثناء دفن أي متوفي ".
ولفت فتوح أحمد :" عندما تنزل أي قبر يكون هناك عظة كبيرة جدا بان أي انسان نهايته في هذا المكان ".