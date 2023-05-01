كوريا الجنوبية: لا توجد خطة لإنشاء آلية ردع بين سيول وطوكيو وواشنطن

قال مسئول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم، إنه لا توجد خطة أو جدول زمني ذي صلة لإمكانية قيام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بإنشاء قناة تفاوض أخرى لتعزيز الردع الموسع.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن المسئول الكوري، قال إنه لم تكن هناك مناقشة محددة حول آليات التشاور متعددة الأطراف بما في ذلك اليابان.

ومن المرجح أن يعقد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميدو كيشيدا اجتماع قمة آخر في قمة مجموعة السبع في اليابان منتصف هذا الشهر.

كما تجري كوريا الجنوبية واليابان تنسيقًا وتواصلًا نهائيًا بشأن الاجتماع بين رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميدو كيشيدا في قصر يونجسان الرئاسي في سيول يوم 7 مايو.

ويناقش الجانبان خطط الإعلان عن زيارة كيشيدا إلى كوريا الجنوبية والجدول الزمني لاجتماع القمة بين كوريا الجنوبية واليابان في 2 مايو، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.