محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.

حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومدير مديرية الطرق و مديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وقد اطلعت "المحافظ "على آخر المستجدات ببنود الخطة وأيضا عرض موقف الاعتمادات والمصروفات للاستفادة من المبالغ المرصودة، وكذلك الموقف التنفيذى الخاص بالمشروعات المدرجة بالخطة بنطاق مركز ومدينة فارسكور، حيث شددت خلالها على الإسراع بمعدلات التنفيذ.

وفى سياق متصل، ناقشت "المحافظ" آليات استكمال الأعمال المدرجة بالخطة وفقا للجداول الزمنية المحددة ، حيث وجهت "محافظ دمياط" بدفع عجلة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الأساسى من ملامح ومحاور الخطة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق.