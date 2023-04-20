خالد سليم : أنا دمي حامي ومبستحملش أي تجاوز حتى لو بنظرة

خصص برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" حلقة خاصة مع الفنان "خالد سليم" ووالدته، للحديث عن حياته المهنية والشخصية.

وتحدثت "والدة خالد سليم" عن زوجة نجلها، قائلة:" كان حلم عمري أن خالد يتزوج"خيرية"..ودخلت قلبي على طول..ومش هنلاقي أحسن من كدا"، متابعة:" أنا أم خيرية وليست حماتها".

وتحدثت عن علاقتها بـ أولاد خالد سليم، قائلة:" كنزي الاقرب وكلهم في قلبي..وكنزي شبه والدها كثيرا"، متابعة:" أنا فيا "عرق" تركي بس مش من بتاع أردوغان".

وقال "خالد سليم:" أنا شخص دمي حامي ومبستحملش أي تجاوز حتى لو بنظرة"، متابع:" غيرتي خوف وقلق على أهلي".