عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد سليم : أنا دمي حامي ومبستحملش أي تجاوز حتى لو بنظرة

خالد سليم ووالدته
خالد سليم ووالدته

خصص برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" حلقة خاصة مع الفنان "خالد سليم" ووالدته، للحديث عن حياته المهنية والشخصية.

وتحدثت "والدة خالد سليم" عن زوجة نجلها، قائلة:" كان حلم عمري أن خالد يتزوج"خيرية"..ودخلت قلبي على طول..ومش هنلاقي أحسن من كدا"، متابعة:" أنا أم خيرية وليست حماتها".

وتحدثت عن علاقتها بـ أولاد خالد سليم، قائلة:" كنزي الاقرب وكلهم في قلبي..وكنزي شبه والدها كثيرا"، متابعة:" أنا فيا "عرق" تركي بس مش من بتاع أردوغان".

وقال "خالد سليم:" أنا شخص  دمي حامي ومبستحملش أي تجاوز حتى لو بنظرة"، متابع:" غيرتي خوف وقلق على أهلي".

خالد سليم الفنان خالد سليم والدة خالد سليم برنامج رأى عام اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد الجمعة أم السبت؟.. السعودية تحسم الأمر

رياح وأمطار بعد ساعات .. مفاجأة سارة من الأرصاد لعشاق الشتاء

في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر 2023

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

دولة عربية تعلن عيد الفطر السبت .. وبعد ساعات مصر تحسم الجدل

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب مصر في عيد الفطر

ترشيحاتنا

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 20-4-2023

تكبيرات صلاة عيد الفطر .. عددها والسور المستحب قرائتها

هل ليلة القدر الآن 29 رمضان؟..معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد ساعتين

ماكرون يقلل من استياء المحتجين على تعديلات نظام التقاعد

الخطيب يهنئ رجال سلة الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

مشكلات خطيرة تواجه مستخدمي هواتف آيفون iPhone 14 .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من الإفراط فى تناول كحك وبسكويت العيد|لهذا السبب

مسلسلات رمضان الحلقة 28.. دلال تقتل بلال شامة..ومصطفى شعبان يحصل على ورثه

قبل العيد .. فيتامينات ضرورية لتقوية الشعر

أوفر وأسهل أكلة للعيد.. طريقة عمل الكشري الإسكندراني

فيديو

غيرت شكل أنفها .. شاهد صور رنا رئيس قبل الشهرة

اللي يقول المسلسل مش ناجح غبي.. منة فضالي تكشف أسرار "جعفر العمدة"

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ