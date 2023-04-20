والدة خالد سليم: ابني من صغره يشرف ولا يقدم أي إسفاف

خصص برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" حلقة خاصة مع الفنان "خالد سليم" ووالدته، للحديث عن حياته المهنية والشخصية.

وقالت "والدة خالد سليم"،:" إن نجلها تربى على الجيل القديم ولا يوجد إي إسفاف"، متابعة:" متعودين ومتربيين على الفن الأصيل والقديم، مثل فيروز ووردة".

واسترسلت:" ابني من صغره حاجة "تشرف"..ولا يقدم أي إسفاف"، مناشدة الأسر بتشجيع أولادهم لممارسة الهوايات الرياضية والفنية.

وتحدث عن علاقتها بـ أولاد خالد سليم، قائلة:" كنزي الاقرب وكلهم في قلبي..وكنزي شبه والدها كثيرا"، متابعة:" أنا فيا "عرق" تركي بس مش من بتاع أردوغان".



