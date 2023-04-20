عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة خالد سليم: ابني من صغره يشرف ولا يقدم أي إسفاف

خالد سليم ووالدته
خالد سليم ووالدته

خصص برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" حلقة خاصة مع الفنان "خالد سليم" ووالدته، للحديث عن حياته المهنية والشخصية.

وقالت "والدة خالد سليم"،:" إن نجلها تربى على الجيل القديم ولا يوجد إي إسفاف"، متابعة:" متعودين ومتربيين على الفن الأصيل والقديم، مثل فيروز ووردة".

واسترسلت:" ابني من صغره حاجة "تشرف"..ولا يقدم أي إسفاف"، مناشدة الأسر بتشجيع أولادهم لممارسة الهوايات الرياضية والفنية.

وتحدث عن علاقتها بـ أولاد خالد سليم، قائلة:" كنزي الاقرب وكلهم في قلبي..وكنزي شبه والدها كثيرا"، متابعة:" أنا فيا "عرق" تركي بس مش من بتاع أردوغان".

 

خالد سليم والدة خالد سليم برنامج رأى عام فيروز اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح وأمطار بعد ساعات .. مفاجأة سارة من الأرصاد لعشاق الشتاء

دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر 2023

دولة عربية تعلن عيد الفطر السبت .. وبعد ساعات مصر تحسم الجدل

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

لؤلؤ يشعّ نورًا .. هكذا ظهرت الكعبة من الفضاء | شاهد

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب مصر في عيد الفطر

دعاء العتق من النار قبل انتهاء رمضان .. 8 كلمات تتجاوز كنوز الدنيا

ترشيحاتنا

هل سقوط المطر من علامات ليلة القدر؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

بيان عاجل من وكالة "ناسا" بعد أنباء سقوط قمر صناعي على كييف

دعاء المطر في ليلة القدر الأخيرة 29 رمضان.. يفتح لك أوسع أبواب الرزق

تركيا.. زلزال جديد يضرب ولاية ألازيغ

أسرار تُكشف لأول مرة .. البنتاجون يعلن رصد أجسام مجهولة بسماء الشرق الأوسط

وقائي وتأمين طبي ... ننشر استعدادات وزارة الصحة لـ عيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحورك عندنا.. طريقة تحضير الطعمية المحشية بالخطوات

أسبوع ميلانو للتصميم يُحيي الثقافة المصرية الإيطالية ويُعيد كليوباترا وأنطونيو للحياة |شاهد

طبيب يكشف عن أهمية الليمون مع الفسيخ و الرنجة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب منقوع لبان الدكر على الريق؟

فيديو

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

شهادة 39% أم ثروة بلس 23%.. أفضل شهادات استثمار بالبنوك

السر في المادة 65 .. الفيفا ينصف النادي الأهلي في أزمة كهربا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ