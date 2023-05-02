قيادي بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس بشأن العمالة غير المنتظمة تعزز الحماية الاجتماعية

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه لهم، فضلاً عن إصدار شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، تعكس مدى حرص الدولة في تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتؤكد ايضًا انحياز الرئيس للطبقة العاملة والكادحين في المجتمع.

وأضاف «رزق»، أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام يأتى متزامنًا مع تحقيق العمال عددًا من المكاسب منها رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة تصل إلى نحو 191% خلال 8 سنوات، وهى زيادات تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر، مضيفًا أن الرئيس السيسي عكف على تبنى استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتى من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى المجالات المختلفة، فضلاً عن ضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للعمال، وكان حديثه نابعا من قلبه، لاسيما حينما "طول ما إحنا على قلب رجل واحد ما حدش هيقدر علينا"، فضلا عن اهتمامه بطرح مشكلاتهم وسعيه الدائم لتوجيه كل التحية والتقدير لجموع العمال إحترام وتقدير لما يقدمونه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد.

ولفت «رزق»، إلى أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الاهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة، مؤكدًا أن عمال مصر هم الثروة الحقيقة التي تمتلكها الدولة، فلولاهم ما حققت مصر الخطوات السريعة في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بقطاعات عدة في فترة زمنية قياسية.