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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطهير وصيانة مصارف رى أرمنت وإسنا بالأقصر

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لصرف جنوب قنا باسنا ، أنه فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة وتطهيرات المصارف طبقا لتوجيهات الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة، قام المهندس عبد الرحيم سرور رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف مصر العليا وبرفقة مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة ومهندس صرف أرمنت ومهندس صرف الأقصر.

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وتم مراجعة خطة الإدارة الصيانة والمرور على مصارف ارمنت والضبعيه والفتوحية والرياينة وعمليات تعديل بربخ ك ك٠.٧٤٥ وبربخ ك ٢.٧٥٠ على مصرف ارمنت الرئيسى بالدفع النفقى تمويل البنك الألمانى بهندسة ارمنت .

و تم المرور على مصرف الحبيل الشرقى والكرنك الغربى والمدامود والعديسى والنقاط السخنه بالهندسة بهندسة رى الأقصر

وبدأت هندسة صرف اسنا  في استلام الغسلة الأولى لمجمعات صرف منطقة كومير الثانية ، ضمن عملية صيانة شبكة الصرف المغطى لمنطقة كومير الثانية زمام ٤١٠٠ فدان.

الأقصر ارمنت اسنا اعمال الصيانة رئيس الإدارة المركزية شبكة الصرف رئيس مجلس إدارة

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