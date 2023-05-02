تنظيم أول لقاء جماهيري بالمنوفية ضمن مبادرة "معا" لتنظيم الأسرة



قال الدكتور خالد عبد الغنى مدير مديرية الصحة بالمنوفية أنه تم تنظيم أول لقاء جماهيرى ضمن مبادرة " معا " لتنظيم الأسرة والاهتمام بالقضية السكانية بمجلس مدينة شبين الكوم ،بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية ، ومدير إدارة شبين الكوم ، ومسئول الرائدات على مستوى المحافظة ، وممثل مديرية الأوقاف .



حيث تم استعراض نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة فى المحافظة ، وجهود المديرية فى التوعية والوصول للمنتفعات من خلال القوافل الخاصة بتنظيم الأسرة وتوفير الوسائل بالمجان مع تقديم خدمات الدعم والمشورة للسيدات ، كما أوضح مسئول مديرية الأوقاف رأى الدين فى قضية تنظيم الأسرة والجوانب الصحية التى تؤثر على حياة وصحة الأم .



أكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على أن المحافظة تولى اهتماما كبيراً بملف الزيادة السكانية وتنفيذ خطة طموحة لخفض تلك المعدلات فضلا عن دعمه المتواصل لكافة الجهات في هذا الشأن لتحقيق المستهدف من المبادرة والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ، وفى نهاية اللقاء تم عمل مسابقة للحضور وتوزيع هدايا عينية على الفائزين .