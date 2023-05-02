نجوم التسعينات يحتفلون بزفاف ابنة علاء عبد الخالق.. صور

احتفل الفنان علاء عبد الخالق بزفاف ابنته ، بحضور عدد كبير من نجوم التسعينات ، الذين حرصوا على مشاركة زميلهم فرحته .

ولعل أبرز الفنانين الذين حرصوا على حضور حفل زفاف ابنة الفنان علاء عبد الخالق هم : إيهاب توفيق ، هشم عباس ، حميد الشاعري، محمد محي ، الموزع الموسيقي محمد مصطفي .

وبدأ علاء عبد الخالق ، حياته الفنية في فرقة الاصدقاء مع زملاء الدراسة: (منى عبد الغني, والمطربة المعتزلة حنان)، وله العديد من الأغاني الشهيرة من أبرزها «مكتوب، مرسال، علشانك».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها نجوم التسعينات لمشاركة الفنان علاء عبد الخالق مناسبة إجتماعية حيث انتشرت لهم في عام 2019 عدد من الفيديوهات أثناء اندماجهم في غناء أعمالهم الشهيرة وبرفقتهم الفنانة منى عبد الغني وحنان.

وكان قد قال الفنان علاء عبد الخالق لصدى البلد انه لايمانع من تقديم دويتو مع المطربيين الشباب اليوم أمثال تامر حسنى ومحمد حماقى .

وأكد أن الجمهور واعي ويفرق الان بين الأغنية الجيدة والغير ذلك .