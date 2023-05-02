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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أسعار تذاكر مسرحية أحمد عز "هادي فالنتاين"

مسرحيته “ هادي فالنتاين
مسرحيته “ هادي فالنتاين ”

يستعد الفنان أحمد عز لبدء عرض مسرحيته " هادي فالنتاين"، بداية من غد الأربعاء 3 مايو ، وحتي يوم 6 مايو المقبل، ضمن عروض موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية . 

وتترواح أسعار تذاكر مسرحية هادي فالنتاين من 100 ريال الى 950 ريال سعودي، بما يعادل بالجنيه المصري من 800 جنيه الى 7500 جنيه مصري .

مسرحية هادي فالنتاين تأليف وإخراج محمد محمدي، ويشاركه البطولة كل من تارا عماد في ثاني تعاون بينهما على خشبة المسرح، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب ومن انتاج الاء الغزالي.

تبدأ أحدث المسرحية حين يذهب شريف وخطيبته رفيف إلى متجر هدايا كبير للاحتفال بالفالنتاين لكن ينصحهم عم مرموش صاحب المحل بعدم إتمام الزواج ويحكي لهم ما حدث بقصص الحب الشهيرة في محاولة لإثبات أن الحب مجرد وهم، فهل سينجح عم مرموش في التفرقة بين شريف ورفيف في الفالنتاين.

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كان أحمد عز قام مؤخرًا ببطولة مسرحية «علاء الدين» على خشبة مسرح كايرو شو، وهي عمل مسرحي استعراضي كوميدي بطولة محمد ثروت، وتارا عماد وسامي مغاوري، وهشام اسماعيل، وكريم عفيفي، ومحمد جمعة، ومن إخراج مجدي الهواري.

كان اخر اعمال أحمد عز فى السينما هو فيلم كيرة والجن من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك،سلوي عثمان ، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول.

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