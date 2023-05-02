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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

أشرف عبد الغفور -
أشرف عبد الغفور - سلوي عثمان

أعرب الفنان القدير أشرف عبد الغفور عن إعجابه   الشديد بالأدوار التى قدمتها الفنانة سلوي عثمان خلال السنوات الماضية ، وذلك فى أحد البرامج التليفزيونية . 

وقال أشرف عبد الغفور: أنا فى حالة إعجاب شديد بالفنانة سلوى عثمان فى السنوات الأخيرة ، فخلال تلك الفترة قدمت أدوارا تشعر وكأنها خليط بين فردوس محمد وعزيزة حلمي ووداد حلمي ودولت أبيض ، فقد أصبحت “ ممثلة جامدة أوي".

وكان الفنان أشرف عبد الغفور قد شارك فى الماراثون الرمضاني  بمسلسل “ رشيد ” ، والذى عاد من خلاله إلى الدراما التليفزيونية ، وقد حظي على إشادات من قبل الجمهور والنقاد .

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قصة وأبطال مسلسل رشيد :

وتدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل  كل من  ريهام عبد الغفور، ، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الاحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف. 

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