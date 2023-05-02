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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

لوسي
لوسي

كشفت الفنانة لوسي عن كواليس تعاقدها على مسلسل المداح 3 ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي ، وشارك فى بطولته الفنان حمادة هلال.

وأكدت لوسي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أن القائمين على العمل عرضوا عليها فى البداية الدور عبر الهاتف، مؤكدين أن عدد المشاهد ليس كبيرًا، وأنها بمثابة ضيف شرف . 

وتابعت لوسي قائلة : قولت للقائمين على العمل فى البداية أنني لا أقدم أدوار شرف، إلا أن مخرج العمل جلس معي وعرض علي تفاصيل الدور ووجدته مؤثرًا فى الأحداث ووافقت عليه. 

وأضافت لوسي : أنها حين تتحدث عن شخصية هند بنت الأحمر تقوم بقراءة القرآن بشكل مكثف، لأنها أحيانا تشعر بوجودها تقول لها “ ابعدي عني أنا باكل عيش ” ، مؤكدة أنها حين تشعر بها تؤذيها ولكن الأمر يكون بمثابة مداعبة .

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جدير بالذكر أن الفنانة لوسي خاضت الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل المداح، والذى قدمت من خلاله شخصية هند بنت الأحمر.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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